Мера пресечения Тофигу Ягублу изменена на домашний арест

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Бакинском апелляционном суде началось рассмотрение апелляционной жалобы по делу оппозиционера Тофига Ягублу, сообщает в пятницу Trend.

На процессе под председательством судьи Эльмара Рагимова мера пресечения в отношении Тофига Ягублу была заменена на домашний арест.

Отметим, что решением Низаминского районного суда Тофиг Ягублу был приговорен к лишению свободы сроком на четыре года и три месяца.

Согласно обвинительному приговору, во время ДТП Ягублу оскорбил водителя другого автомобиля и находящуюся рядом его супругу, ударил и нанес водителю телесные повреждения отверткой.

Ягублу не признал выдвинутые в отношении его обвинения.

В связи с состоянием здоровья, 12 сентября он был переведен из следственного изолятора в частную клинику "City Hospital".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)