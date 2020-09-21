Сегодня состоится заседание комитета парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится онлайн-заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на парламент.

На повестке дня обсуждение законопроектов "О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре" и "О профессиональном образовании".

Также состоится обмен мнениями по текущим вопросам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)