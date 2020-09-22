Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с доставленными в Азербайджан новыми автомобилями скорой медицинской помощи (ФОТО) (версия 2)

Первая версия опубликована в 12:41

БАКУ /Trend/ - 22 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с доставленными Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию в страну новыми автомобилями скорой медицинской помощи.

Повышение качества медицинских услуг на более высокий уровень в рамках борьбы с коронавирусом, укрепление материально-технической базы в этой сфере, в том числе обеспечение автомобилями скорой медицинской помощи, являются одними из важных факторов.

По поручению Президента Ильхама Алиева в этой области проводится вся необходимая работа. Первая партия недавно заказанных автомобилей скорой медицинской помощи была доставлена в июле, а очередная партия – сейчас.

Как сообщает Trend, доставленные новые автомобили укомплектованы как простые машины скорой помощи и как реанимобили. Уровень оснащения их салонов позволяет оказывать больным необходимую первую, скорую и неотложную медицинскую помощь и осуществлять реанимационные мероприятия.

Автомобили обладают рядом специфических особенностей. Так, автомобили скорой медицинской помощи (реанимобиль) на базе Mercedes Sprinter 416 отличаются от других амбулансов оборудованием и широтой оказываемой в них медицинской помощи. Автомобили оснащены несколькими носилками – основными, многофункциональными (бесступенчатым), ковшовыми, носилками для спины, вакуумными носилками и насосом, переносными палатками, комплектами надувных, тяговых и вакуумных шин, дефибриллятором, портативным аппаратом искусственного дыхания, ингалятором, электрокардиографом, реанимационной сумкой и другими принадлежностями.

Автомобили скорой медицинской помощи на базе Ford Transit оснащены основными носилками и матрасами, аспиратором, кислородным баллоном и др.

Отметим, что Азербайджан – одна из стран, где ведется эффективная борьба с COVID-19. В настоящее время в нашей стране 46 больниц обслуживают больных с коронавирусом. В период пандемии количество лабораторий было увеличено с 6 до 45. Действуют 11 больниц и 2 госпиталя модульного типа. Количество тестов, проведенных в стране, превысило миллион. Основная цель осуществляемых мер – защита здоровья граждан Азербайджана.