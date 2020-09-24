Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Швеции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 сентября принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Швеции Кристиана Камила.
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