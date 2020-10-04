В течение 26 лет в урегулировании нагорно-карабахского конфликта не было ни малейшего продвижения - Вице-премьер Латвии

БАКУ /Trend/ - В интервью телеканалу RigaTV24 первый заместитель премьер-министра, министр обороны Латвии Артис Пабрикс затронул военные операции, продолжающиеся в Нагорно-Карабахском регионе.

Как передает Trend, Артис Пабрикс отметил, что замороженный конфликт вновь разгорелся. Выступая в Латвийском Сейме (парламенте) в прошлом году, он сказал, что роль международных организаций в последнее время ослабла, национальные государства взяли на себя больше ответственности, и это, в свою очередь, подменило диалог.

"Если конкретно говорить о конфликте на Южном Кавказе, могу сказать, что наш МИД четко изложил позицию Латвии о том, что обе стороны должны сесть за стол переговоров и решить вопрос мирным путем. Однако реальность такова, что за 26 лет в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта не было достигнуто ни малейшего продвижения. Как латвийская сторона, мы остаемся приверженными мирному урегулированию любого конфликта, а также принципу неприкосновенности признанных на международном уровне границ государств. Нынешние военные действия де-юре ведутся на территориях Азербайджана.

Мы видим нежелание мирового сообщества поддерживать любую воюющую сторону, с одной стороны, потому что мир всегда лучше войны, но мы должны признать, что международные организации и диалоги не увенчались успехом в течение 26 лет", - сказал Артис Пабрикс.

Далее сообщается, что по имеющейся у него информации, вице-премьер встретился с послом Азербайджана по его инициативе. "Я понимаю, что все послы Азербайджана обращаются к представителям правительств тех стран, где находятся, в целях информирования о ситуации. Какие возможности у Латвии? Я помню, несколько месяцев назад вы сказали, что необходимо пересмотреть активное участие Латвии в международных миротворческих миссиях, по крайней мере, в рамках ООН. Как вы оцениваете возможность Латвии отправиться в Нагорный Карабах в составе "голубых касок" под мандатом ООН?", - спросил ведущий.

Артис Пабрикс отметил, что не видит такой возможности в ближайшем будущем, потому что для отправки миротворцев сначала необходимо восстановить мир.

"В настоящее время ничто не указывает на мир. Однако, я специально обратился к азербайджанской стороне, и, если у меня будет возможность, обращусь и к армянской стороне, с призывом обеспечить такие условия, чтобы гражданское население не пострадало от каких-либо военных операций и не возникало гуманитарных вопросов. Вопросы, связанные с гражданским населением, беженцами, международными наблюдателями, должны иметь высокий приоритет. Это совершенно ясно. Поэтому мы надеемся на скорейшее прекращение боевых действий, правовое решение этого вопроса, что пострадает как можно меньшее количество мирных жителей, беженцы и вынужденные переселенцы, которые были вынуждены покинуть этот регион в начале 90-х годов, наконец вернутся в свои дома", - подчеркнул Артис Пабрикс.

(Текст: Турал Гараджаев)