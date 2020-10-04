В результате артобстрела населенных пунктов Азербайджана вооруженными силами Армении с 27 сентября погибли 22 человека

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана распространила заявление о потерях в результате массированного артиллерийского обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов.

Как сообщает Trend в воскресенье со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, с 27 сентября до 10:00 четвертого октября в результате массированного артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана вооруженными силами Армении погибли 22 человека, 74 человека получили ранения, был нанесен ущерб 49 гражданским объектам и 248 жилым домам.