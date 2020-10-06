Президент Ильхам Алиев: У нас нет никаких проблем с армянским народом. Он является заложником своей власти

БАКУ/Trend/ -Мы ничего не имеем против армянского народа. Армянский народ должен привлечь свое правительство к ответственности. Эти бои произошли в результате гнусной, грязной политики их правительства. Наша позиция неизменна. После освобождения наших земель, прекращения оккупации армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, и азербайджанцы, которые туда вернутся, будут жить вместе. В рамках двух общин, на территории одной страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «TRT Haber».

«Сегодня в Азербайджане тысячи армян. Вы тоже отметили, что гражданка, получившая ранение в результате атаки Армении на Гянджу, - армянка по национальности. Здесь живут армяне. Никто их не трогает. Они наши граждане. У нас нет никаких проблем с армянским народом. Он является заложником своей власти. К сожалению, Пашинян, придя к власти, многое наобещал. Мы тоже надеялись, что старый криминальный режим остался в истории. Но вместо него пришел новый режим, который вверг свой народ в страдания. Сегодня этот режим убивает наших гражданских лиц, солдат. Я абсолютно уверен в том, что армянский и азербайджанский народы помирятся. Сегодня во многих странах армяне и азербайджанцы живут вместе. В Грузии, там около 300 тысяч азербайджанцев и 200 тысяч армян. Порой они живут в одном селе. Между ними нет проблем. В Турции, России – азербайджанцев, имеющих российское гражданство, около 700 тысяч, - живут вместе. Никаких проблем нет. Почему бы им здесь не жить? Они и так жили вместе. Помню, в 1982 году мы вместе с моим покойным отцом находились в Нагорном Карабахе – в Шуше. Открывался мавзолей нашего великого поэта Вагифа. На церемонии открытия мавзолея армянские и азербайджанские поэты читали стихи на азербайджанском, армянском языках. Это был праздник дружбы. Я был свидетелем этой картины. У нас в Баку жили армяне. То есть у нас не было никаких проблем. Мы хотим вновь жить вместе. Вновь жить как добрые соседи с Арменией. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, - наши граждане. Мы их признаем такими. Надеюсь, что после прекращения этой захватнической политики, наши народы помирятся»,- сказал глава государства.