Спикер парламента Азербайджана: Недалек тот день, когда будут освобождены и другие оккупированные районы страны

БАКУ /Trend/ - Недалек тот день, когда будут освобождены и другие оккупированные районы страны.

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказала спикер Сахиба Гафарова, сообщает во вторник Trend.

"Как заявил Президент Азербайджана, Нагорный Карабах — это Азербайджан, и территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Нас ожидают еще большие успехи. От оккупации уже освобожден Джабраил. Недалек тот день, когда будут освобождены и другие районы", - сказала она.

Гафарова подчеркнула, что успехи всегда сопровождаются потерями: «Да упокоит Аллах души наших шехидов, и желаю исцеления раненым, Уверена, что благодаря единству Президента и народа на территории всего Карабаха будет развеваться азербайджанский флаг».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)