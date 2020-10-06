Хикмет Гаджиев: Amnesty International еще раз показала, что только на бумаге независимая, а фактически - проармянская организация (версия 3)

(Первая версия в 11:46)

БАКУ /Trend/ - "Amnesty International еще раз показала, что только на бумаге независимая, а фактически - проармянская организация, односторонне и предвзято выступающая с позиции двойных стандартов.

БАКУ /Trend/ - "Amnesty International еще раз показала, что только на бумаге независимая, а фактически - проармянская организация, односторонне и предвзято выступающая с позиции двойных стандартов.

Об этом во вторник сказал Trend помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя обращение "Amnesty International", совершенно далекое от действительности в отношении военной агрессии, совершенной Арменией против Азербайджана 27 сентября.

Гаджиев отметил, что специально называя себя неправительственной организацией, "Amnesty International" в действительности выполняя политические заказы, наносит удар по философии НПО: «Мы опровергаем это обращение "Amnesty International". Азербайджанские вооруженные силы сражаются на своей территории для восстановления территориальной целостности страны, и с высокой точностью наносят удары только по легитимным военным целям. Азербайджанская армия не берет на прицел гражданское население и объекты и не использует кассетные боеприпасы.

Если Армению так беспокоит применение кассетных боеприпасов, то пусть в первую очередь сама присоединится к Конвенции о кассетных боеприпасах. Однако, не делая этого, Армения применяет кассетные боеприпасы против гражданского населения Азербайджана. Спрашивается, почему "Amnesty International" делает вид, что не видит ракетные обстрелы со стороны Армении гражданского населения Гянджи - второго по величине города Азербайджана, Мингячевира, где находится большое водохранилище и электростанция, а также других стратегических объектов. Эти города находятся вдали от фронтовой зоны. С 27 сентября по сегодняшний день в результате атак Армении погибли 27 и ранено 141 гражданское лицо. Кроме того, в непригодное состояние пришли 63 гражданских объекта и 376 жилых домов. Ракетные обстрелы Армении представляют большую угрозу для международной гражданской авиации. Почему "Amnesty International", которая, позиционируя себя в качестве «глашатая справедливости», призывает присоединиться к Конвенции о кассетных боеприпасах, но при этом не призывает Армению выполнять резолюции Совета безопасности ООН, требующих вывода армянских войск с оккупированных азербайджанских территорий. Эта фальшивая организация вызывает чувство отвращения и антипатию в азербайджанском обществе. Самую правильную оценку деятельности "Amnesty International" и другим подобным «неправительственным организациям» дал Президент Ильхам Алиев, выступая 24 сентября в общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН»

(Текст: Кямаля Сеидова.)