Обстреливая трубопровод БТД, Армения наносит удар по интересам европейских стран

БАКУ /Trend/ - Терпящая поражение от ударов азербайджанской армии Армения видит выход в обстреле мирного азербайджанского населения, гражданских объектов и энергетической инфраструктуры.

Об этом сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

По его словам, обстреливая Мингячевирскую электростанцию и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), занимающий очень важное место в сфере энергетической безопасности Европы, Армения ставит регион лицом к лицу с экологической катастрофой.

Депутат напомнил, что вчера Армения подвергла нефтепровод БТД ракетному обстрелу запрещенными кассетными бомбами: «Современные системы ПВО азербайджанской армии обезвредили их в воздухе, они упали в 10 метрах от нефтепровода. Азербайджанская армия и дальше будет обеспечивать безопасность БТД. Пытаясь подорвать БТД, Армения наносит ущерб не только Азербайджану. В БТД, наряду с Азербайджаном, в качестве дольщиков участвуют и ведущие международные компании. То есть, это означает угрозу и для их интересов. БТД играет важную роль в энергетической безопасности Европы и здесь, наряду с экономическими, присутствуют и политические интересы крупных европейских стран. Поэтому угроза для БТД означает угрозу для интересов этих стран. В данном контексте безопасность БТД должно быть делом не только Азербайджана, но и стран, использующих этой нефтепровод. Но, к сожалению, эти страны, молчат и не оказывают никакого давления на Армению, которая стала угрозой для БТД, имеющего важное значение для мировых стран. Азербайджан взял на себя миссию гаранта безопасности в регионе, освободив в ближайшее время свои земли от оккупации, он обеспечит безопасность региона».

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1 768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1 076 километров - по территории Турции.

Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), Chevron (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)