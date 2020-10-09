Члены азербайджанской диаспоры во всем мире включились в борьбу против армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Беспокоясь за свою Родину и родных, члены азербайджанской диаспоры в Европе в США, на Ближнем Востоке и в России заявили о себе и включились в борьбу против армянской агрессии, длящейся почти 30 лет, сказал Newsweek председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов, передает Trend.

По его словам, азербайджанцы всего мира собирают единомышленников.

«Более того, наши соотечественники проводили протесты против некоторых политиков и СМИ, которые своими поступками и заявлениями необоснованно поддерживали армянскую агрессию против Азербайджана и намеренно искажали информацию о происходящем в пользу агрессора", - заявил Мурадов.

Говоря о виртуальном присутствии, глава Госкомитета предостерёг людей от распространения фальшивой информации. Фуад Мурадов обратился с призывом к некоторым странам и их СМИ не поддаваться, не давать армянским лоббистам себя использовать. "Они должны соблюдать справедливость, которая отвечает интересам всех наций",- подчеркнул Мурадов.