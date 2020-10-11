Международные организации должны оказать давление на Армению и ее атаки должны быть пресечены - Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - В соответствии с договоренностью, достигнутой в Москве, Азербайджан продемонстрировал свою приверженность мирному урегулированию конфликта, однако Армения продолжает атаковать даже гражданское население.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом на брифинге в министерстве обороны для представителей аккредитованных в Азербайджане военных атташе и международных организаций (ООН, ЕС, МККК) сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

Амирбеков отметил, что минувшей ночью Армения подвергла бомбардировке Гянджу.

"Это показало, что Армения не хочет мирного урегулирования конфликта. Считаю, что международные организации в этом вопросе должны оказать давление на правительство Армении, и атаки Армении должны быть пресечены", - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев)