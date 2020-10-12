Теперь Пашинян претендует на территории Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян теперь демонстрирует территориальные притязания к Грузии, сообщает в понедельник Trend.

Делясь фотографиями с акции, проведенной армянами в Грузии, Пашинян вместо "Джавахетия" написал на фотографии "Джавакх" (Javakhk). Так Джвахетию называют армяне, которую проживают на этой территории. Они называют Джвахетию "Джавакх", считая ее армянской территорией.

Эта информация, которой Пашинян поделился в социальных сетях, вызвала серьезное недовольство среди граждан Грузии, обвинив его в территориальных притязаниях к Грузии, как это он делает в отношении Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)