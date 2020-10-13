Страны, поставляющие вооружение Армении, стоят рядом с агрессором - Муса Гасымлы

БАКУ /Trend/ - Дополнительное вооружение фашистской Армении, грубо нарушившей гуманитарный режим прекращения огня, говорит о намерениях новых актов агрессии.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

По его словам, самое ужасное то, что вооружение и боеприпасы перевозятся гражданскими самолетами и поставляются в Армению под видом гуманитарной помощи.

Гасымлы отметил, что в связи с пандемией во всем мире авиакомпании отложили или сократили количество рейсов: "То, что Армения увеличила количество полетов, связано именно с этим. Другая сторона вопроса в том, что страны, предоставляющие вооружение и боеприпасы Армении, создающие возможность их перевозки гражданскими самолетами, показывает, что стоят рядом с агрессором и не признают нормы международного права. Но чтобы ни делала Армения, эта страна-агрессор обречена на поражение, победа будет за Азербайджаном".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)