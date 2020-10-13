Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал ВВС показал репортаж о ракетном обстреле Гянджи со стороны ВС Армении.

Как сообщает Trend, в репортаже отмечается, что достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение о гуманитарном перемирии было нарушено Арменией в первые же 24 часа. Было отмечено, что после нанесения удара по жилому зданию в городе Гянджа Азербайджан заявил о совершении Арменией военного преступления.

В репортаже демонстрируются разрушенные в результате ракетного обстрела со стороны Армении дома, жители города, потерявшие своих родных и близких. Показывая на разрушения, находящаяся на месте происшествия корреспондент ВВС отмечает: "Посмотрите, что осталось домов, в которых проживали эти люди, во втором по величине городе Азербайджана". Подчеркивается, что это неприкрытая агрессия в отношении гражданского населения: "В этих разрушенных зданиях, квартирах проживали люди. Среди развалин можно заметить кровати, матрасы. Атака была совершена в 2 часа ночи по местному времени.

Должен был вступить в силу режим гуманитарного прекращения огня, но это признаки настоящей войны. А что будет теперь? Конец режиму прекращению огня в гуманитарных целях? С такими вопросами мы обратились к помощнику Президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву. Он сказал, что если Армения продолжит совершать атаки на гражданское население Азербайджана, то его страна будет вынуждена принять необходимые меры против военных целей в Армении. На вопросы "Вы говорите, что они открыли огонь по вам и у вас есть право на ответ. Что из этого будет? Вы продолжите соблюдать режим прекращения огня или ответите на эту атаку?" помощник Президента сказал следующее: "В настоящее время мы остаемся приверженными режиму прекращения огня. Но, если армяне продолжат совершать атаки на мирное население Азербайджана, то необходимо помнить, что у нас, как и у всех стран, также есть право на самооборону".

Журналист, комментируя кадры одного из разрушенных в результате ракетного обстрела домов, показывая на матрас среди развалин, говорит: "Внуки владельца этого дома спали здесь, к счастью, им удалось выжить"