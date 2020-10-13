Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО)

Политика 13 октября 2020 15:03 (UTC+04:00)
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Телеканал ВВС показал репортаж о ракетном обстреле Гянджи со стороны ВС Армении.

Как сообщает Trend, в репортаже отмечается, что достигнутое между Арменией и Азербайджаном соглашение о гуманитарном перемирии было нарушено Арменией в первые же 24 часа. Было отмечено, что после нанесения удара по жилому зданию в городе Гянджа Азербайджан заявил о совершении Арменией военного преступления.

В репортаже демонстрируются разрушенные в результате ракетного обстрела со стороны Армении дома, жители города, потерявшие своих родных и близких. Показывая на разрушения, находящаяся на месте происшествия корреспондент ВВС отмечает: "Посмотрите, что осталось домов, в которых проживали эти люди, во втором по величине городе Азербайджана". Подчеркивается, что это неприкрытая агрессия в отношении гражданского населения: "В этих разрушенных зданиях, квартирах проживали люди. Среди развалин можно заметить кровати, матрасы. Атака была совершена в 2 часа ночи по местному времени.

Должен был вступить в силу режим гуманитарного прекращения огня, но это признаки настоящей войны. А что будет теперь? Конец режиму прекращению огня в гуманитарных целях? С такими вопросами мы обратились к помощнику Президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву. Он сказал, что если Армения продолжит совершать атаки на гражданское население Азербайджана, то его страна будет вынуждена принять необходимые меры против военных целей в Армении. На вопросы "Вы говорите, что они открыли огонь по вам и у вас есть право на ответ. Что из этого будет? Вы продолжите соблюдать режим прекращения огня или ответите на эту атаку?" помощник Президента сказал следующее: "В настоящее время мы остаемся приверженными режиму прекращения огня. Но, если армяне продолжат совершать атаки на мирное население Азербайджана, то необходимо помнить, что у нас, как и у всех стран, также есть право на самооборону".

Журналист, комментируя кадры одного из разрушенных в результате ракетного обстрела домов, показывая на матрас среди развалин, говорит: "Внуки владельца этого дома спали здесь, к счастью, им удалось выжить"

Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Image
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Disney объявила о реорганизации
Disney объявила о реорганизации
Нефть коррекционно дорожает после двухдневного падения
Нефть коррекционно дорожает после двухдневного падения
Johnson &amp; Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса
Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанская община в Чикаго провела встречу в генконсульстве Турции - Госкомитет Политика 15:38
Минская группы ОБСЕ должна срочно собраться - Мевлют Чавушоглу Политика 15:32
Армянские провокации нанесли ущерб 160 субъектам предпринимательства в Азербайджане – Агентство по развитию МСБ (ФОТО) Экономика 15:28
USAID совместно с туркменской компанией внедрят автоматизированную систему управления Бизнес 15:26
Лебапский завод Туркменистана начал производство нового вида продукции Бизнес 15:25
Проект по внедрению точечного земледелия реализуется в Казахстане Бизнес 15:25
Юридическая оценка событий в нагорно-карабахском регионе Азербайджана на площадке "Наше время" (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:24
TAP обеспечит формирование конкурентоспособного рынка газа в Европе: Норвежская консалтинговая компания Энергетика 15:18
Тюркский совет требует немедленного вывода ВС Армении со всех оккупированных территорий Азербайджана - заявление Политика 15:16
Армения использует древние курганы в Карабахе в военных целях – АН Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 15:10
Это преднамеренный удар по гражданскому населению - ВВС о ракетном обстреле Гянджи (ФОТО) Политика 15:03
Сократился экспорт стали из Турции в Марокко Турция 15:00
Китай сократил импорт цемента из Турции Турция 14:58
Истинное лицо армянского фашизма в карикатурах (ФОТО) Культура 14:54
ВС Армении в очередной раз подвергли ракетному обстрелу село Газахлар Физулинского района (ФОТО) Политика 14:52
Попавшие под армянский обстрел в Тертере шестимесячный Фариз с бабушкой - корреспондент BBС (ФОТО) Политика 14:51
Обстрел Гянджи является грубейшим нарушением международного гуманитарного права - эксперт Нагорно-карабахский конфликт 14:50
Ввод в эксплуатацию TAP позволит начать 25-летние поставки природного газа из Азербайджана в Европу – BP Энергетика 14:47
В Туркменистане значительно увеличилось производство минеральных удобрений Бизнес 14:46
Сократилось количество деловых поездок из Турции в Туркменистан Турция 14:41
Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции Бизнес 14:39
В результате ракетного обстрела армянскими ВС Гянджи три ребенка потеряли обоих родителей - омбудсмен (ФОТО) Общество 14:34
Ракетный обстрел Гянджи со стороны Армении можно сравнить с терактами 11 сентября - эксперт Политика 14:26
Русские Азербайджана против антиазербайджанской пропаганды на телеканалах России – Юрий Зенин Социум 14:23
Восстановление мировой экономики вернет спрос на нефть до докризисного уровня к 2030 г. Энергетика 14:22
Россия и Азербайджан всегда поддерживали хорошие отношения - депутат Политика 14:20
ГЭЦ Азербайджана проводит прием по вакантным местам резидентуры Общество 14:18
Азербайджанские солдаты, уничтожившие 7 танков и 2 наблюдательных пункта ВС Армении (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:12
Баку - одна из важнейших и дружественных России столиц в регионе - писатель Исраэль Шамир Политика 13:58
В Азербайджан прибыли до 50 азербайджанских медиков, работающих и учащихся в Турции (ФОТО) Общество 13:54
Уничтожен ракетный комплекс, на фоне которого Пашинян делал "селфи" (ФОТО) Политика 13:51
ЕС согласовал единую систему перемещения через границы внутри Шенгена в условиях пандемии Европа 13:49
Гражданам отправляются фейковые письма о кибератаках на азербайджанские банки Финансы 13:49
Disney объявила о реорганизации США 13:46
Факты о нарушении Арменией норм международного гуманитарного права представлены представителю МККК Политика 13:45
Катар поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана - посол Политика 13:35
В результате армянской агрессии против Азербайджана разрушены 32 школы Общество 13:29
Глава МЧС Азербайджана находится в Гяндже (ФОТО) Политика 13:26
В Аджарии обнародовали последние данные об эпидситуации Грузия 13:19
ЦБ Азербайджана направил письмо с протестом в Центробанк и Сбербанк России Финансы 13:18
Для меня было очень важно увидеть, что произошло в Гяндже - посол Швейцарии Политика 13:12
В Милане прошла акция протеста против захватнической политики Армении Нагорно-карабахский конфликт 13:04
Завтра в Баку сохранится комфортный температурный режим Общество 12:50
"Привет из Карабаха" – проект участника "Голос Украины" (ВИДЕО) Культура 12:49
Из нефтяного терминала Джейхан отгружено почти 170 млн баррелей нефти – BOTAŞ Энергетика 12:48
Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе около $63 млн Финансы 12:46
Центробанк Азербайджана запустил систему цифровой идентификации Финансы 12:44
Азербайджанские школьники, погибшие в результате армянского обстрела (ФОТО) Общество 12:43
Союз композиторов Азербайджана выражает гневный протест против акта вандализма ВС Армении Культура 12:36
Дефицит госбюджета Израиля с начала года превысил 100 миллиардов шекелей Израиль 12:35
Всемирный банк прогнозирует в 2021-22 гг. рост экспортных операций Азербайджана Бизнес 12:33
На месторождении «Кукдумалок» дополнительно добыто 1515 тонн нефти Узбекистан 12:31
Генпрокуратура Азербайджана: В результате провокаций ВС Армении погибли 42 мирных жителя Политика 12:29
На месторождениях «Уртакум» и «Южный Аккум» запасы природного газа увеличились на 13,018 млрд. кубометров Узбекистан 12:29
Большая часть расходов внебюджетного фонда Госналогслужбы Азербайджана пришлась на строительную сферу Финансы 12:29
Безработица в Великобритании в июне-августе выросла хуже прогноза Европа 12:24
В РФ за сутки выявили 13 868 заразившихся коронавирусом Россия 12:22
ВС Армении ведут ракетный и артобстрел сел Агдама Политика 12:12
Состоялся телефонный разговор между спикером парламента Азербайджана и председателем Совета Федерации России Политика 12:09
Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Türk (ФОТО) Политика 12:08
Экономика простых вещей в Казахстане: бизнес получил кредиты на 380 млрд тенге Финансы 12:05
Карабах должен быть освобожден от оккупации - иранский генерал Нагорно-карабахский конфликт 11:59
В Туркменистан прибыл контейнерный груз по транзитному маршруту Lapis Lazuli Транспорт 11:49
Информация армян о Гадруте - очередная наглая ложь - военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 11:43
Более 60 % расходов Счетной палаты Азербайджана направлены на выплату зарплаты сотрудникам Финансы 11:32
Сократилась трудовая миграция из Турции в Израиль Турция 11:30
До конца года в Азербайджане могут упасть цены на мед Бизнес 11:28
Ракетный обстрел Гянджи и Мингячевира - наглядный пример армянского фашизма - депутат Политика 11:16
Страны, поставляющие вооружение Армении, стоят рядом с агрессором - Муса Гасымлы Политика 11:14
Подразделения азербайджанской армии полностью соблюдают режим гуманитарного перемирия Политика 11:14
В Нигерии 20 человек погибли при взрыве бензовоза на скоростном шоссе Другие страны 11:13
В Туркменистане будет проведен аукцион по продаже госсобственности Финансы 11:02
В Азербайджане расширяется дорога до государственной границы с Грузией (ФОТО) Строительство 11:00
64,7 млн тонн нефти добыл Казахстан за девять месяцев Энергетика 10:59
Шуша глазами Эльтурана Авалова (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:50
Увеличилось количество деловых поездок из Турции в Казахстан Турция 10:50
Трудовая миграция из Турции во Францию снизилась до рекордного минимума Турция 10:49
Преступления Армении должны быть расследованы, а виновники и исполнители наказаны – Натаван Кацман Нагорно-карабахский конфликт 10:48
В Австралии обрушилась крыша кампуса университета Европа 10:42
Цена на азербайджанскую нефть снизилась Финансы 10:33
В Армении за сутки зарегистрировано 745 новых случаев заражения коронавирусом Армения 10:26
Импорт южнокорейской продукции в Азербайджан набирает обороты Бизнес 10:24
Обстрел азербайджанских городов означает обстрел турецких городов – турецкие СМИ Турция 10:13
Драгметаллы в Азербайджане вновь подешевели Финансы 10:12
В Туркменистане ведутся работы по строительству нового автовокзала Строительство 10:08
Уничтожено большое количество живой силы и техники ВС Армении по всему фронту Политика 10:06
Иран через две недели начнет испытания на людях своей вакцины от коронавируса Общество 09:55
Проведена встреча по видеоконференцсвязи специалистов и механиков АО «Узбекнефтегаз» и АО «Завод Узбекхиммаш» Узбекистан 09:50
Манат укрепился к евро Финансы 09:50
«Узбекнефтегаз»: На месторождении «Зеварда» ведется строительство компрессорной станции низкого давления Узбекистан 09:48
Сегодня кабинет министров Израиля обсудит план выхода из режима общего карантина Израиль 09:42
Доля министерства финансов в капитале азербайджанского банка превысила 95 % Финансы 09:41
В Туркменистане ведется рисовая страда Бизнес 09:41
Нефть коррекционно дорожает после двухдневного падения Энергетика 09:34
Завершено строительство Трансадриатического газопровода Энергетика 09:32
Годовая инфляция ускорится до 8% - прогноз Нацбанка Казахстана Финансы 09:30
ВС Армении обстреливают территорию Агджабединского района Нагорно-карабахский конфликт 09:29
Никакая провокация армян нас не запугает - пострадавший от ракетного обстрела житель Гянджи Нагорно-карабахский конфликт 09:23
Эрдоган призвал ЕС к твердой позиции по территориальной целостности Азербаджана Политика 09:23
Нарушив гуманитарное перемирие, Армения вонзила нож в спину России - депутат Политика 09:19
Все новости