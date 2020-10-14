Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24 (ФОТО)
Политика 14 октября 2020 13:07 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - 14 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу France 24.
Об этом передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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