Президент Ильхам Алиев: Армения, воспользовавшись прекращением огня, совершила новые атаки на нас

Политика 16 октября 2020 03:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения, воспользовавшись прекращением огня, совершила новые атаки на нас

БАКУ/Trend/ - Мы сделали очень большой жест посредникам, потому что вы знаете, что с первых дней нам приходили месседжи из различных мест, связанные с прекращением огня. Естественно, мир имеет свои правила, а война – свои правила и законы. Если кто-то нападает на тебя, то ты должен защищать свою землю, своих граждан. Как вам известно, введение режима прекращения огня прежде всего связано с гуманитарными вопросами. В этом направлении была проделана определенная работа. Мы предприняли очень важные действия, направленные на обмен телами. Мы привлекли к этой работе Международную организацию Красного Креста и Красного Полумесяца. Но, к сожалению, Армения, воспользовавшись прекращением огня, эксплуатируя его, совершила новые атаки на нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Бомбардировке подвергся не только город Гянджа, но и другие наши города и села. Это – военное преступление, террористический акт. Армения, как террористическая страна, еще раз показала свое лицо всему миру, в том числе на поле боя. После прекращения огня они, желая воспользоваться этой возможностью, совершили несколько нападений на Гадрут и попытались вновь оккупировать его. Но не смогли сделать это и потеряли там много живой силы и техники. На нас вновь были организованы нападения в других направлениях – в Джебраильском районе, южном направлении Джебраила вдоль реки Араз. Все эти атаки, естественно, были пресечены. Это показывает, что Армения неискренна и за столом переговоров. Поэтому если эта грязная политика будет продолжаться в Армении, то они сами пожалеют. С первых часов этих боев я, обратившись к ним и армянскому народу, сказал: покиньте эти земли мирным путем, чтобы не проливалась кровь, не умирали люди. Но, к сожалению, Армения не соблюдает это. Сегодня основным виновником того, что армянская армия полностью разгромлена на поле боя, является военно-политическое руководство Армении»,- сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации
Туркменистан: Обнародован объем экспортированной текстильной одежды в ЕАЭС
Туркменистан: Обнародован объем экспортированной текстильной одежды в ЕАЭС
В январе-сентябре Туркменистан значительно увеличил импорт цемента из Турции
В январе-сентябре Туркменистан значительно увеличил импорт цемента из Турции
Loading Bars
Лента новостей
ЕС требует от Британии доступ в ее воды для рыбной ловли в обмен на доступ к общему рынку Европа 04:35
Президент Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность. Сегодня каждый должен согласиться и смириться с этой реальностью Политика 04:26
Президент Ильхам Алиев: Отправка в Азербайджан вооруженных сил какой-то другой страны без согласия Азербайджана невозможна Политика 04:17
Президент Ильхам Алиев: Мы на марше победы, демонстрация приверженности базовым принципам в таком случае требует большой политической воли Политика 04:13
Президент Ильхам Алиев: Мы каждый раз освобождаем новые земли. В ближайшее время будут новые заявления, это еще больше ослабит Армению Политика 04:06
Президент Ильхам Алиев: Очень скоро будут очередные радостные известия, хорошие новости Политика 04:00
Президент Ильхам Алиев: Если армянский народ хочет знать реальную ситуацию, пусть слушает нас Политика 03:58
Президент Ильхам Алиев: Должны быть представлены даты вывода войск с оккупированных земель, иначе мы будем продолжать до конца Политика 03:55
Президент Ильхам Алиев: Наш подход заключается в том, чтобы нагорно-карабахский конфликт был решен военно-политическим путем Политика 03:47
Президент Ильхам Алиев: Турция обязательно должна и, уверен, будет играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы Политика 03:41
Президент Ильхам Алиев: Армения, воспользовавшись прекращением огня, совершила новые атаки на нас Политика 03:38
Пентагон намерен снабдить военных гиперзвуковым оружием к 2023 США 03:37
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия ежедневно проводит успешные операции Политика 03:34
Продажи сторонних продавцов на Amazon в Prime Day достигли рекорда, превысив $3,5 млрд Бизнес 03:13
IWF объявила о назначении Ирани на пост исполняющего обязанности главы организации Спорт 02:48
В работе Twitter произошел сбой ИКТ 02:37
В Пакистане 12 сотрудников служб безопасности погибли в двух терактах Другие страны 02:24
Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию США 01:59
Суточный прирост случаев COVID-19 впервые превысил во Франции 30 тысяч Европа 01:35
В Пентагоне заявили, что США не намерены наращивать продажи оружия США 01:08
В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом Россия 00:40
Помпео обвинил Пекин в стремлении разрушить американский образ жизни США 00:07
Состоялся телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу Политика 15 октября 23:44
В Лондоне заявили, что разочарованы заявлением ЕС о подготовке к Brexit без соглашения Европа 15 октября 23:34
Парламент Израиля утвердил мирное соглашение с ОАЭ Израиль 15 октября 23:08
Президент Ильхам Алиев: Никаких иностранных наемников у нас нет Политика 15 октября 22:41
Президент Ильхам Алиев: Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена Политика 15 октября 22:29
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Призываю мировую общественность осудить военные преступления Армении (ФОТО) Политика 15 октября 22:23
Президент Ильхам Алиев: Уровень взаимодействия между Азербайджаном и Россией может быть примером для любых соседей Политика 15 октября 22:20
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, никакая сила не может на это повлиять Политика 15 октября 22:10
Президент Ильхам Алиев: На первом этапе должны быть освобождены 5 районов, на втором этапе - Лачинский и Кяльбаджарский районы Политика 15 октября 22:05
Армянская сторона продолжает распространять ложную информацию провокационного характера - минобороны Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 21:38
Помпео ожидает смягчения ограничений на турпоездки через несколько недель США 15 октября 21:29
Израиль откроет небо для 30 иностранных авиакомпаний Израиль 15 октября 20:19
Атака ВС Армении на Гянджу напомнило о варварских обстрелах Лондона, Парижа фашистскими ракетами - Роальд Сагдеев Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 19:57
SOCAR увеличила экспорт природного газа Энергетика 15 октября 19:56
СГБ Азербайджана предупредила население об угрозе армянского террора Политика 15 октября 19:50
Вынужденные переселенцы из Ходжавенда провели "Знаменный марш" (ФОТО) Общество 15 октября 19:40
Ни о каком высоком моральном духе в армянской армии говорить нельзя - армяновед Политика 15 октября 19:39
В Дубае представлена экспозиция, посвященная доблестной армии Азербайджана (ФОТО) Культура 15 октября 19:19
Президент Ильхам Алиев дал интервью генеральному директору медиагруппы «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву для российского агентства РИА Новости (ВИДЕО) Политика 15 октября 19:11
Состоялась третья встреча глав внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Российской Федерации Туркменистан 15 октября 18:41
Азербайджанская диаспора Узбекистана направила заявление председателю исполкома СНГ Политика 15 октября 18:34
Добыча газа по Азербайджану сократилась на 2,3% - SOCAR Энергетика 15 октября 18:31
Число скончавшихся в результате умышленного обстрела Арменией кладбища в Тертере достигло 4 человек (ФОТО) Политика 15 октября 18:29
Артобстрелы ВС Армении вызывают пожары на гражданских объектах — МЧС Азербайджана (ФОТО) Происшествия 15 октября 18:18
Обнародован объем буровых работ SOCAR в третьем квартале текущего года Энергетика 15 октября 18:14
Азербайджан наращивает импорт японской продукции Бизнес 15 октября 18:10
Туркменистан: Обнародован объем экспортированной текстильной одежды в ЕАЭС Бизнес 15 октября 18:01
Военные преступления Армении должны быть решительно осуждены - итальянский сенатор Политика 15 октября 18:00
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Чехии Политика 15 октября 17:57
Международное сообщество должно содействовать выводу армянских войск из оккупированных земель Азербайджана – ливанский политолог Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 17:51
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации некоторые села Физулинского, Джебраильского и Ходжавендского районов Политика 15 октября 17:50
Злодеяния ВС Армении можно открыто называть терактами, это настоящее варварство и зверство - Русская Православная Церковь Азербайджана Социум 15 октября 17:41
В Гааге прошло собрание в знак поддержки независимого Азербайджанского государства Общество 15 октября 17:35
В Грузии изменили правила карантина для своих Грузия 15 октября 17:34
Почему в Азербайджане растет число инфицированных COVID-19? (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15 октября 17:25
Ayrılarmı könül candan? Azərbaycan, Azərbaycan! - Рамиз Новруз, Фахраддин Манафов, Алим Гасымов и Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Культура 15 октября 17:15
Ангела Меркель: ЕС стремится к заключению торговой сделки с Великобританией, но не любой ценой Европа 15 октября 17:13
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро возросли Израиль 15 октября 17:13
Всемирный банк прогнозирует рост азербайджанского потребительского рынка в 2021-22 годах Финансы 15 октября 17:10
Армяне распространяют в соцсетях фейковые видео, не имеющие отношения к азербайджанским военнослужащим - Минобороны Политика 15 октября 17:06
Муниципалитет турецкого города Хатай осудил нападения Армении на Азербайджан Политика 15 октября 17:06
Азербайджанская армия сражается за нас, а мы не должны позволить, чтобы COVID-19 добрался до фронта - социолог Общество 15 октября 17:00
С начала года увеличился экспорт цемента из Турции в Украину Турция 15 октября 16:59
Турция не может игнорировать злодеяния армян на землях Азербайджана Турция 15 октября 16:55
Вопрос нагорно-карабахского конфликта не входит в обязанности ОДКБ - политолог Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 16:55
За 9 месяцев т.г. НПЗ Узбекистана переработано 1 млн. 380,9 тыс. тонн углеводородного сырья Узбекистан 15 октября 16:54
С гарантией ИКГФ Азербайджана предприниматели получили кредиты до 145 млн манатов Финансы 15 октября 16:53
Из России в Азербайджан экстрадированы двое лиц, объявленных в международный розыск Происшествия 15 октября 16:43
Правительство Армении поддерживает терроризм - депутат Политика 15 октября 16:42
За прошедшие сутки в Иране выявлено порядка 5 тысяч случаев инфицирования COVID-19 Общество 15 октября 16:39
На данном этапе ввод миротворцев в Нагорный Карабах невозможен - глава парламентского комитета Политика 15 октября 16:36
Информация о сбитом азербайджанском Су-25 является ложной - Минобороны Политика 15 октября 16:35
Азербайджанские реалии в центре внимания шведских СМИ Политика 15 октября 16:31
Малую индустриальную зону планируется построить в Уральске Казахстан 15 октября 16:31
Таджикистан сократил импорт цемента из Турции Турция 15 октября 16:21
В январе-сентябре Туркменистан значительно увеличил импорт цемента из Турции Турция 15 октября 16:20
Увеличен экспорт туркменских нефтепродуктов в страны ЕАЭС Бизнес 15 октября 16:19
Армянское лобби пытается подорвать израильско-азербайджанские отношения Политика 15 октября 16:19
В январе-сентябре экспорт цемента из Турции в Россию увеличился Турция 15 октября 16:18
Экспорт цемента из Турции в Пакистан сократился с начала текущего года Турция 15 октября 16:13
На дистанционное обучение в Азербайджане уже перешли 60 классов и 37 школ Общество 15 октября 16:11
Газпромбанк прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане на 2021 год Финансы 15 октября 16:08
Религиозные лидеры мира должны решительно осудить убийство участвовавших в похоронах в Тертере – гаджи Шахин Гасанли Политика 15 октября 16:05
Армения это страна-агрессор - президент Института муниципального развития России Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 16:03
СК A-Qroup поддержала детей, ставших жертвами теракта, взяв на себя все медицинские расходы до их совершеннолетия (ФОТО) Общество 15 октября 16:00
Экспорт цемента из Турции в Узбекистан сократился Турция 15 октября 15:46
Замглавы МИД России и спецпредставитель ЕС обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 15:44
Пусть армянские матери зададут вопрос своему руководству… - народная артистка Тунзаля Агаева (ВИДЕО) Социум 15 октября 15:37
Генсек ТюркПА жестко осудил армянские провокации Политика 15 октября 15:35
Католическая церковь: Тишину мирного неба Азербайджана нарушают залпы военных орудий Социум 15 октября 15:34
Провокационная деятельность проармянских кругов России не сможет нанести ущерб двусторонним отношениям Политика 15 октября 15:34
На освобожденных территориях Физули обнаружены большая наркоплантация и лаборатория (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 15:33
На всей территории Турции прошла акция в поддержку Азербайджана (ФОТО) Общество 15 октября 15:29
Генпрокуратура распространила информацию в связи с артобстрелом похоронной процессии в Тертере Политика 15 октября 15:26
В Азербайджане было выявлено 530 новых случаев инфицирования коронавирусом - Оперштаб Общество 15 октября 15:19
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 15:16
Премьер-министр Азербайджана направил письмо вице-президенту Турции Политика 15 октября 15:11
Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена - китайский ученый Нагорно-карабахский конфликт 15 октября 15:11
Все новости