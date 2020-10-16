Президент Ильхам Алиев: Армения, воспользовавшись прекращением огня, совершила новые атаки на нас

БАКУ/Trend/ - Мы сделали очень большой жест посредникам, потому что вы знаете, что с первых дней нам приходили месседжи из различных мест, связанные с прекращением огня. Естественно, мир имеет свои правила, а война – свои правила и законы. Если кто-то нападает на тебя, то ты должен защищать свою землю, своих граждан. Как вам известно, введение режима прекращения огня прежде всего связано с гуманитарными вопросами. В этом направлении была проделана определенная работа. Мы предприняли очень важные действия, направленные на обмен телами. Мы привлекли к этой работе Международную организацию Красного Креста и Красного Полумесяца. Но, к сожалению, Армения, воспользовавшись прекращением огня, эксплуатируя его, совершила новые атаки на нас.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

«Бомбардировке подвергся не только город Гянджа, но и другие наши города и села. Это – военное преступление, террористический акт. Армения, как террористическая страна, еще раз показала свое лицо всему миру, в том числе на поле боя. После прекращения огня они, желая воспользоваться этой возможностью, совершили несколько нападений на Гадрут и попытались вновь оккупировать его. Но не смогли сделать это и потеряли там много живой силы и техники. На нас вновь были организованы нападения в других направлениях – в Джебраильском районе, южном направлении Джебраила вдоль реки Араз. Все эти атаки, естественно, были пресечены. Это показывает, что Армения неискренна и за столом переговоров. Поэтому если эта грязная политика будет продолжаться в Армении, то они сами пожалеют. С первых часов этих боев я, обратившись к ним и армянскому народу, сказал: покиньте эти земли мирным путем, чтобы не проливалась кровь, не умирали люди. Но, к сожалению, Армения не соблюдает это. Сегодня основным виновником того, что армянская армия полностью разгромлена на поле боя, является военно-политическое руководство Армении»,- сказал глава государства.