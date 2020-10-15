СГБ Азербайджана предупредила население об угрозе армянского террора

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, поступившей в Службу государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, спецслужбы Армении, в целях скрыть серию поражений своей армий на фронте, намереваются осуществить в крупных городах Азербайджан, а именно, в местах массового скопления людей и в общественном транспорте террористические, провокационные акты и другую подрывную деятельность, тем самым повторить коварные и бесчеловечные акты террора, совершенные против мирного населения в Баку и других частях страны в конце 80-х и 90-х годов прошлого века.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на сайт СГБ, Армения - государство, которое на государственном уровне поддерживает терроризм и осуществляет террористические акты. В настоящее время в вооруженных силах и спецслужбах Армении служат террористы с Ближнего Востока.

СГБ призывает граждан, не нарушая ритма повседневной жизни и работы, не впадая в панику быть бдительными, сообщать Службе государственной безопасности по телефону (012) 4059999, а также местной полиции и другим правоохранительным органам о подозрительных лицах, действиях и объектах в местах их проживания.

В то же время, учитывая активизацию в последнее время армянской террористической организации АСАЛА, дипломатическим миссиям и дипломатическому персоналу Азербайджана в зарубежных странах, представителям диаспоры и компаний, принадлежащих нашей стране, и их сотрудникам рекомендуется быть бдительными. В случае возникновения подозрений обратиться в правоохранительные органы стран, в которых они находятся.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)