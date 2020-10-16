Где бы не находились армяне, у них возникают территориальные претензии - глава общины горских евреев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Где бы не находились армяне, у них возникают территориальные претензии. Это их натура, они не могут изменить себя.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев.

Он отметил, что, видя единство и сплоченность азербайджанского народа, его переполняет чувство гордости.

"Люди не боятся, верят в свою армию. Мы обратились ко всем еврейским организациям. Мы на пути к справедливости, мы победим!

Мы молимся за азербайджанский народ, за Верховного Главнокомандующего. Пусть наш флаг будет развеваться в Карабахе", - сказал Милих Евдаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)