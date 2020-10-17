Армения террористическое и оккупационное государство - вице-президент Турции
БАКУ /Trend/ - Армения террористическое и оккупационное государство, которое совершает военное преступление против мирного населения Азербайджана.
Об этом написал на своем аккаунте в Твиттер вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Trend.
Октай отметил, что обстрелом Гянджи Армения еще раз доказала мировому обществу свое кровавое и коварное лицо.
"Ракетный удар по мирным жителям - подлость, трусость и беззаконие", - отметил Октай.
По его словам, молчание мирового сообщества перед военными преступлениями Армении вызывают сожаление.
"Эти преступления не останутся безнаказанными", - добавил вице-президент.
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