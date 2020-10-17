Генпрокуратура Азербайджана: Число погибших в Гяндже достигло 12 человек

БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 17 октября12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и автотранспорта.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

"В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют оперативно-следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших.

Общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация о последней ситуации".