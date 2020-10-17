Генпрокуратура Азербайджана: Число погибших в Гяндже достигло 12 человек
БАКУ /Trend/ - В результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 17 октября12 человек погибли, более 40 человек получили ранения, нанесен серьезный ущерб многочисленным объектам гражданской инфраструктуры и автотранспорта.
Об этом сообщили Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
"В настоящее время сотрудники прокуратуры осуществляют оперативно-следственные мероприятия по уточнению списка потерпевших.
Общественности будет предоставлена дополнительная информация о последней ситуации".
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