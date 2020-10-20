Народ вновь убедился в том, что Президент Ильхам Алиев знает что и в какой момент нужно делать - депутат

Политика 20 октября 2020 19:37 (UTC+04:00)
Народ вновь убедился в том, что Президент Ильхам Алиев знает что и в какой момент нужно делать - депутат

БАКУ /Trend/ - Победы Азербайджана как в военной, так и в дипломатической сферах, освобождение наших земель, находящихся на протяжении 30 лет под армянской оккупацией, являются результатом правильной, дальновидной и продуманной политики, которая велась не 2-3 дня, а на протяжении долгих лет.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, Президент Ильхам Алиев на протяжении многих лет неустанно трудился над тем, чтобы донести до мирового сообщества реалии Азербайджана, твердую позицию нашего государства, то, что Азербайджан оставляет за собой право освободить свои земли от оккупации в соответствии с международным правом.

"Сегодняшняя наша победа на поле боя и способность заявить о нашей законной позиции во время политических переговоров со всеми странами являются результатом мудрой деятельности Президента Ильхама Алиева как политического деятеля, его достойного представительства Азербайджана на мировой арене за прошедший период, доверия народа", - сказала Афет Гасанова.

Депутат отметила, что азербайджанский народ всегда поддерживал правильную политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым, и в данный момент все сплотились вокруг Верховного Главнокомандующего.

"Азербайджанский народ, как и всегда, поддержал каждое слово своего Президента во время контрнаступательной операции, начавшейся 27 сентября. Народ верит в своего лидера и стоит за него горой. Наш народ сплотился вокруг Верховного Главнокомандующего, и, в то же время, оказал огромную поддержку нашей армии. Азербайджанский народ переживает исторические дни, каждый день слышит хорошие новости и верит, что День Победы очень близок. Президент Азербайджана ежедневно сообщает нашему народу радостную весть о победе.

И сегодня Президент Ильхам Алиев обрадовал азербайджанский народ, сообщив об освобождении города Зангилан и еще 24 сел Физулинского, Джабраильского, Ходжавендского и Зангиланского районов.

Народ вновь убедился, что Президент Ильхам Алиев знает что и в какой момент нужно делать, и все шаги просчитаны до мельчайших подробностей и за переговорным столом, и на поле боя", - добавила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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