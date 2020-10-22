Променяв Россию на Запад, Пашинян теперь просит помощи у НАТО - депутат

БАКУ /Trend/ - Не получив поддержку от ОДКБ, Пашинян теперь надеется на Запад.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Искендеров.

Он отметил, что накануне президент Армении встретился в Брюсселе с Генсеком НАТО: "Видимо, променяв Россию на Запад, руководство Армении будет просить помощи у НАТО. Конечно же, Россия не останется равнодушной к этому вопросу. Несмотря на то, что Армения является форпостом России, в последние годы наблюдается тесное сотрудничество Армении с НАТО и расширение связей двустороннего военного сотрудничества с Германией, Польшей, Грецией, Францией и Италией. Безусловно, такая двойная игра не ускользнет от внимания России".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)