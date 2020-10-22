Президент Ильхам Алиев: Перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки

БАКУ/Trend/ - Ситуация на месте сейчас изменилась. Статус-кво больше нет. Линии соприкосновения тоже нет. Поэтому, конечно, я считаю, что теперь руководство Армении должно вести себя более логично и быть приверженным освобождению оккупированных территорий. Таким образом, наша основная цель на этих переговорах заключается в том, чтобы определить, готово ли руководство Армении освободить наши территории, и если готово, то когда это произойдет.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев сказал об этом в интервью японской газете Nikkei, отвечая на вопрос о намеченном визите министров иностранных дел Азербайджана и Армении и ожиданиях от этой встречи.

Отвечая на вопрос «Если в пятницу на встрече министров будут достигнуты какие-либо подвижки, то может ли быть проведена в Москве трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении?», глава государства сказал: «Да, конечно, это возможно, потому что такие встречи были и раньше. Если такая встреча состоится, то это будет зависеть от содержания повестки дня. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки, потому что очень непродуктивные и подстрекательские заявления, с которыми выступило руководство Армении, его действия по существу сделали переговоры бессмысленными».

Президент Ильхам Алиев отметил, что основной темой за столом переговоров всегда было освобождение оккупированных территорий Азербайджана в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. «Когда премьер-министр Армении заявляет, что «Карабах – это Армения», что Азербайджан должен вести переговоры с так называемым «правительством Нагорного Карабаха», когда он отдает приказ о нанесении ударов баллистическими ракетами по мирному городу Гянджа, когда ежедневно совершаются атаки на другие города Азербайджана, то особой возможности для проведения переговоров не остается», - добавил глава государства.