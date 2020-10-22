Выступающий против праведной борьбы Азербайджана Meydan TV функционирует на основе тезисов армянского лобби - эксперт

БАКУ /Trend/ - Сегодня Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев освобождает наши земли, находящиеся под оккупацией почти 30 лет. Народ тесно сплотился вокруг своего лидера. Однако сегодня мы боремся не только с армянским зверством, но и с силами, которые постоянно действуют против наших национальных интересов.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель председателя партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Ниямеддин Ордуханлы.

По его словам, в сложившейся ситуации активизация представителей "пятой колонны" в Азербайджане была ожидаемой.

"Выступающие против праведной борьбы Азербайджана Meydan TV, Хадиджа Исмаил, Гияс и другие элементы небезызвестной сети, на основании конкретных поручений, приступили к "работе" в пользу армян. Президент Ильхам Алиев почти ежедневно сообщает народу и всему миру радостные вести об освобождении очередных населенных пунктов.

За 24 дня от оккупации освобождены 130 поселков и сел. Подразделениям ВС Армении нанесен ущерб в размере свыше пяти миллиардов долларов. Уничтожены тысячи военнослужащих с армянской стороны. В целях бросить тень на эти успехи, определенные круги в централизованном порядке функционируют на основе тезисов армянской диаспоры, лоббистов.

К призыву армян прекратить войну несколько дней назад присоединились несколько наших продажных соотечественников, чем и воспользовались армяне, распространив этом в мировых СМИ. Что означает подписание какого-либо призыва вражеской стороны во время Отечественной войны. Это - предательство.

Представьте только, БПЛА производства отечественной оборонной промышленности названы "Ити гован". Разумеется, речь идет о словах в адрес руководства сепаратистского бандитского формирования на оккупированных территориях Азербайджана. Хадиджа Исмаил выражает протест и сообщает о нарушении правил этики. Этот человек предлагает относиться к армянским террористам с точки зрения этики. Хотя они убили в Гяндже наших мирно спящих малышей. Вот их истинная сущность. Они используют все возможности, чтобы бросить тень на победу нашей армии.

Но азербайджанский народ хорошо их знает. Ежедневно освобождается десяток сел в Карабахе, однако, Али Керимли на своей странице в Facebook пишет о митинге в Беларуси. Необходимости в дополнительных комментариях нет", - сказал Ордуханлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)