Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения не нарушила прекращение огня, то сегодня столкновения прекратились бы

БАКУ/Trend/ - Если бы Армения не нарушила прекращение огня, то сегодня столкновения прекратились бы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью французской газете "Фигаро".

«Столкновения продолжаются менее месяца, и за это время Азербайджан в результате успешного контрнаступления освободил часть оккупированных территорий, городов и сел. Мы ежедневно сообщаем о новых освобожденных городах и селах. Это нелегко, потому что за время тридцатилетней оккупации Армения соорудила на захваченных территориях очень прочные укрепления. Поэтому перейти линию соприкосновения было нелегко. Однако мы сделали это, на различных направлениях – на севере, юге. Это демонстрирует высокое мастерство и потенциал Азербайджанской армии. Мы наносим Армении поражение на поле боя, и они вынуждены бежать. Таким образом, мы уже восстановили нашу международную границу с Ираном. Более чем 130-километровый участок этой границы находился под оккупацией. Таким образом, мы многое сделали на поле боя, и это продолжается. Армения дважды нарушила прекращение огня. Если бы они не нарушили прекращение огня – в первый раз, грубо нарушив 10 октября прекращение огня, они ночью сбросили на город Гянджа баллистические ракеты, а 17 октября сделали это во второй раз, - то сегодня столкновения прекратились бы, и было бы отдано предпочтение мирному урегулированию. Это - наша позиция. Если они не остановятся, то мы продолжим освобождение наших земель», - отметил Президент Ильхам Алиев.