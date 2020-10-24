Убив российского подростка в Гяндже, Армения объявила войну всему миру - депутат

БАКУ /Trend/ - Армения всегда нарушала и нарушает все международные конвенции и нормы человечности. Обстрел азербайджанских населенных пунктов и гражданских лиц в отместку за поражение на поле боя, увеличивает преступления армянских властей, сказал в субботу Trend. депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

Депутат отметил, что в результате серии ракетных ударов по Гяндже погибло около 30 мирных жителей: "Сегодня в больнице скончался гражданин России Маяков Артур Владимирович (2007), который был ранен в результате ракетного обстрела Гянджи со стороны Армении 17 октября. Это еще раз показывает, что для Армении нет таких понятий, как человечность, национальность, они обстреливают только мирных граждан. Гибель гражданина России во время ракетного обстрела Гянджи Арменией показывает, что она объявила войну не только Азербайджану, но и всему миру. Для преступной армянской власти нет таких понятий, как человеческая жизнь, гуманизм. Военно-политические руководители Армении действуют как военные преступники. Им место в Гаагском суде".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)