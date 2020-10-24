Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в конфликте (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 24 октября начальник Управления Международного Военного Сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов провел очередной брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, сообщает Trend со ссылкой на минобороны.

В ходе брифинга гости были проинформированы о прямом вовлечении Армении в конфликт, ракетном обстреле с территории Горисского и Гафанского районов Армении территории Лачинского и Губадлинского районов Азербайджана и об обстреле из ракетных систем залпового огня с Агдеринского направления территорий Нафталанского, Геранбойского и Тертерского районов, а также грубом нарушении гуманитарного режима прекращения огня.