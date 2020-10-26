Ответственность за нарушение гуманитарного режима прекращения огня лежит на руководстве Армении - МИД Азербайджана (версия 2)

Политика 26 октября 2020 11:00 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:31)

БАКУ /Trend/ - Вся ответственность за нарушение гуманитарного режима прекращения огня лежит на руководстве Армении, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Сегодня в 08:05 часов армянские вооруженные силы, грубо нарушив гуманитарный режим прекращения огня, подвергли артиллерийскому обстрелу подразделения азербайджанской армии в селе Сафийан Лачынского района. Затем массированному обстрелу армянских вооруженных сил подверглись город Тертер и села Тертерского района.

«Уже в очередной, третий раз Армения игнорирует режим прекращения огня, и открыто его нарушает. Армянской стороной нарушены достигнутая в Москве договоренность от 10 октября, повторное соглашение по этому вопросу при посредничестве Франции от 18 октября и договоренность о срочном гуманитарном режиме прекращения огня, достигнутая в Вашингтоне 24 октября. Это очередное целенаправленное и открытое неуважение Арменией усилий международных посредников и невыполнение ею своих обязательств. Как видно, Армения, о чем заявил и ее премьер-министр, не видит дипломатического пути решения конфликта, и главная ее цель – продолжить военную оккупацию азербайджанских территорий. Азербайджан привержен своим обязательствам и демонстрирует уважение к достигнутому гуманитарному режиму прекращению огня. Вся ответственность за нарушение этого режима и сохранение напряженности в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении», - говорится в заявлении МИД.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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