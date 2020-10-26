Президент Ильхам Алиев поздравил командиров воинских объединений, которые отличились в ходе освобождения от оккупантов города Губадлы и нескольких сел Губадлинского района

БАКУ/Trend/ - Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев поздравил командиров воинских объединений Яшара Гасанова и Заура Гулиева, которые отличились в ходе освобождения от оккупантов города Губадлы и нескольких сел Губадлинского района.

Глава нашего государства пожелал им новых успехов в боях за Родину. Поручил им передать его поздравления и благодарность всему личному составу.