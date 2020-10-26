Граждане пишут главе государства: Господин Президент, Ваша успешная политика, решительность и вера подарили нашему народу эти победы

БАКУ/Trend/ - Успешные операции Азербайджанской армии на фронте, освобождение наших земель от оккупации даруют радость нашим гражданам, соотечественникам, проживающим за рубежом и жителям ряда государств. Счастьем и радостью пронизаны их письма, адресованные главе нашего государства, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Trend со ссылкой на сайт президента, приводит содержание некоторых из них.

Агамирза Атаев из Республики Дагестан Российской Федерации пишет: «Уважаемый господин Президент, пишет Вам работник средней школы имени Гейдара Алиева в Дербенте. Я внимательно слежу за ходом контрнаступления азербайджанской армии в Карабахе. По мере поступления вестей об освобождении Карабахских земель меня переполняет чувство радости. Каждый день я с нетерпением жду новых вестей о победе. Меня очень обрадовало освобождение Джебраила, Физули, Зангилана и других населенных пунктов. Дай Бог, вскоре будут освобождены от оккупации Губадлы, Лачин, Ханкенди, Шуша и Кяльбаджар. Мечтаю провести лето в Шуше. Мне бы очень хотелось, чтобы подрастающее поколение владело правдивой информацией об Азербайджане и Карабахе, а не шло на поводу у армян, веря их измышлениям. Господин Президент, благодарю Вас и всех наших солдат, самоотверженно воюющих за освобождение наших родных земель, желаю новых успехов. Да хранит Всевышний Вас и нашу армию!».

Метин Месимли из американского штата Калифорния пишет: «Уважаемый господин Президент, история азербайджанского народа пестрит успехами и блистательными победами. Наша современная армия, у истоков которой стоял общенациональный лидер Гейдар Алиев, укреплялась и оснащалась под Вашим руководством, модернизировалась ее материально-техническая база, повышался профессионализм. Явив свою мощь и силу, армия Азербайджана с 27 сентября пядь за пядью освобождает оккупированные врагом земли. Это вызывает во мне гордость и неописуемую радость. Достигнутые успехи - олицетворение Вашей успешной политики и решимости. Азербайджанская армия под Вашим командованием пишет славные страницы нашей истории. Я горжусь Вами и выражаю готовность выполнить любой Ваш приказ. Уверен, светлое будущее Азербайджана тесно связано с Вами и Первым вице-президентом Мехрибан ханым Алиевой. Я всецело поддерживаю Вас и горжусь тем, что следую по проложенному Вами пути. В настоящее время я обучаюсь в магистратуре Калифорнийского университета. С нетерпением жду того дня, когда смогу применить полученные мною знания и навыки в родном Азербайджане. Я, как азербайджанский солдат и специалист в сфере экономики и технологий, безмерно рад служить Родине. Да здравствует, Азербайджан! Да здравствует, Верховный главнокомандующий! Карабах - это Азербайджан!».

Мураз Давидов, Рафаэли Изавоу, Эмиль Рзаев, Самир Абрамов, Сеймур Абрамов, Азис Садиев, Кямал Зейналов, Турал Симхаев, Кямал Бакабаев, Закария Шамилов, Адыль Шамилов, Шахлар Зейналов, Анар Насимов и Руфат Насимов из Тель-Авива пишут: «Уважаемый господин Президент, приветствуем Вас от имени проживающих в Израиле горских евреев из Азербайджана. Независимо от места проживания, Азербайджан - наша Родина. Мы гордимся Вами и верим в Вас, господин Президент. Карабах - это Азербайджан!».

Нихад Аскеров из Сальяна пишет: «Уважаемый Президент, пишет Вам ученик шестого класса. Если бы не возраст, я бы с удовольствием принял участие в боях за свободу наших земель. Мы верим в Вас и нашу доблестную армию. Уверен, Армия Азербайджана водрузит наш трехцветный флаг в Карабахе. Да хранит Аллах наш Азербайджан, нашу армию и Вас, господин Президент! Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!».

В письме Алипанаха Султанова из Сабирабада говорится: «Дорогой, многоуважаемый Президент, выражаю Вам признательность за счастье, которое Вы дарите нам с 27 сентября. Верим, что благодаря Вам и нашей славной армии вскоре будут освобождены от оккупации все наши земли. Да славится наш народ, наш Президент, наша армия! Карабах - это Азербайджан!».

Махир Демирли из Агсу пишет: «Многоуважаемый Президент, как гражданин, неизменно поддерживающий Ваш успешный политический курс, искренне радуюсь Вашим успехам и желаю их продолжения. Желаю вскоре услышать из Ваших уст вести об освобождении Шуши, Кяльбаджара и других оккупированных земель. Мы любим и поддерживаем Вас».