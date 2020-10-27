ВС Армении обстреляли Барду из кассетных снарядов - помощник Президента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По информации АНАМА, вооруженными силами Армении по Барде был выпущен кассетный снаряд из установки "Смерч".

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев.

"Применение кассетных снарядов против гражданских лиц запрещается. Включая двухлетнюю девочку, скончались четыре гражданских лица, 13 человек получили ранения. Ввиду применения кассетных снарядов потери большие", - написал Хикмет Гаджиев.