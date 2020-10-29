БАКУ /Trеnd/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнасио Кассисом, сообщает Trend со ссылкой на МИД.

В ходе телефонной беседы Байрамов проинформировал коллегу о захватнической политике Армении, последней острой напряженности в регионе, обстреле Арменией густонаселенных пунктов, расположенных вдали от фронтовой зоны и не являющихся военными целями, включая Барду.

Он акцентировал внимание на том, что обстрел мирного населения является военным преступлением, предоставил информацию о потерях среди гражданских лиц в результате ракетных обстрелов Армении.

Со своей стороны Игнасио Кассис выразил обеспокоенность атакой на гражданских лиц, еще раз повторил, что Швейцария поддерживает территориальную целостность Азербайджана, подчеркнул, что в случае мирного урегулирования конфликта его страна готова оказать помощь.

(Текст: Кямаля Сеидова.)