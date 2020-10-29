Армении переданы тела 30 военнослужащих и два плененных гражданских лица - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан передал Армении тела 30 военнослужащих и двоих гражданских, попавших в плен.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в четверг Trend.

Гаджиев отметил, что тела 30 армянских военнослужащих и два попавших в плен гражданских лица были переданы Армении в Товуз-Газахском направлении : "Азербайджан высоко оценивает усилия в этом направлении министерства обороны России и лично министра обороны Сергея Шойгу. Благодаря поддержке этой инициативы Россией армянская сторона согласилась открыть гуманитарный коридор в Газах-Товузском направлении и принять тела своих военнослужащих".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)