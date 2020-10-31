Армения проявляет неуважение к усилиям международных посредников - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона и после встречи в Женеве подвергает обстрелу подразделения ВС и населенные пункты Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, согласно распространившейся в эти минуты информации, армянские ВС обстреливают сейчас села Агджабединского и Тертерского районов Азербайджана, а также город Тертер.

"Как видно, Армения проявляет неуважение не только к своим обязательствам и обещаниям, но и к усилиям и работе международных посредников. Азербайджан, в свою очередь, в одностороннем порядке предпринимает гуманитарные шаги", - добавила Абдуллаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)