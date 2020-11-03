Генпрокурор Азербайджана направил обращение Верховному комиссару ООН по правам человека

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев направил официальное письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, Кямран Алиев выразил признательность за то, что Верховный комиссар в своем заявлении от второго ноября 2020 года уделила внимание грубейшим нарушениям прав человека и международного гуманитарного права на территории Азербайджана в результате армянской агрессии, а также тому факту, что в результате использования армянской стороной против гражданского населения в Барде запрещенных международным правом кассетных боеприпасов среди мирных жителей есть убитые и раненые.

Также было подчеркнуто, что в результате обстрелов ВС Армении баллистическими ракетами четвертого, пятого, восьмого, 11 и 17 октября второго по величине города Азербайджана - Гянджи, с полумиллионным населением, который более чем на 100 километров удален от зоны конфликта, погибли 26 гражданских лиц, включая шесть детей и 10 женщин, а 142 человека, в том числе 32 ребенка и 57 женщин получили ранения.

Также в письмо было отмечено, что вооруженные силы Армении в разное время подвергли ракетному обстрелу стратегические объекты Азербайджана, в том числе Мингячевирскую ГЭС, нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку - Новороссийск, водопровод Огуз - Габала - Баку и др.

В то же время, в обращении было подчеркнуто, что на основании видеоматериалов о том, что два армянских военнослужащих якобы подверглись негуманному обращению со стороны азербайджанских военнослужащих и были убиты, в Генпрокуратуре было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что запись является сфабрикованной.

Выразив обеспокоенность тем фактом, что вышеуказанное не нашло отражения в заявлении, Генеральный прокурор призвал указать в последующих заявлениях и отчетах преступления против нашего гражданского населения в Гяндже, а также представил соответствующие материалы и необходимые данные в связи с этим.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)