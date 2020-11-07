Уничтожены части спецназа и разведки ВС Армении - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ходе боев на фронте личный состав 022-й воинской части специального назначения вооруженных сил Армении был окружен и уничтожен нашими подразделениями, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Минобороны.

В целях усиления подразделения спецназа противника, понесшего большие потери в живой силе с начала боевых действий и по сей день, некоторое время назад к ним также присоединились местные жители и добровольцы. Несмотря на это, спецназовцы, понесшие большие потери в ходе последнего боя, были вынуждены отступить со своих позиций.