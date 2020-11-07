Информация об обстреле территории Армении - очередная провокация армян - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная армянской стороной о том, что якобы с территории Губадлинского района Азербайджана обстреливается село Давид Бек вблизи города Кафан Армении, дезинформация провокационного характера, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.

"Наоборот, подразделения ВС Армении в течение дня обстреливали с территории Армении освобожденные от оккупации села Губадлинского района и позиции подразделений азербайджанской армии. В рамках границ азербайджанская армия предпринимает адекватные меры против огневых точек армянских войск. Еще раз заявляем, что у Азербайджана нет никаких военных целей на территории Армении", - говорится в сообщении минобороны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)