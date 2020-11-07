Правительство Азербайджана готово предоставить армянской общине Карабаха хорошие условия для жизни - помощник Президента (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана готово предоставить армянской общине Карабаха хорошие условия для жизни.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Донара Рагимова - этническая армянка, гражданка Азербайджана. Она продолжает счастливо жить в Азербайджане. Правительство Азербайджана готово предоставить такие же условия проживания для армянской общины Карабаха. Расистское заявление о несовместимости армян и азербайджанцев - нонсенс", - пишет он.