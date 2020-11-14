МЧС Азербайджана взяло под охрану Суговушанское водохранилище
БАКУ /Trend/ - Для обеспечения выполнения пункта 6.1 Указа Президента Азербайджана "Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики" от 29 октября 2020 года МЧС Азербайджана взяло под охрану Суговушанское водохранилище на территории Тертерского района, передает в субботу Trend со ссылкой на МЧС.
Соответствующими силами Службы спасения особого риска на территории установлен круглосуточный режим контроля.
(Текст: Турал Гараджаев)
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