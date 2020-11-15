Азербайджанская армия в полной готовности, чтобы двинуться в направлении Кельбаджара - минобороны

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии находятся в полной готовности, чтобы двинуться в направлении Кельбаджара.

Об этом сказал начальник Управления международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана Гусейн Велиев, сообщает в воскресенье Trend.

По его словам, территории, находящиеся под контролем азербайджанской армии, разминированы. Движение в Кельбаджар будет в двух направлениях - Гёкгельском и Дашкесанском: "В первую очередь, размещение будет на азербайджано-армянской границе".

(Автор: Асиф Механ. Текст: Кямаля Сеидова)