Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает вывод армянских ВС и гражданского населения - Хикмет Гаджиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан с применением технологических возможностей отслеживает процесс вывода армянских вооруженных сил и гражданского населения.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в воскресенье Trend.

"С применением технологических возможностей, которыми обладает Азербайджан, внимательно отслеживается процесс отвода армянских подразделений с боевых позиций, вывода остающегося там гражданского населения, чтобы обязательства были своевременно выполнены", - сказал он.

Помощник Президента Азербайджана добавил, что Кельбаджар освобождается от оккупации с сохранением жизни азербайджанских военнослужащих, без кровопролития, и точно так же планируется освободить вскоре Агдам и Лачын.

(Текст: Кямаля Сеидова)