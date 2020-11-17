Член Международного центра Низами Гянджеви Хикмет Четин поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Член Международного центра Низами Гянджеви Хикмет Четин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент, мой дорогой брат.

Поздравляю Вас по случаю Вашей стратегической, политической и военной победы над военной агрессией Армении против Вашей страны. Под Вашим руководством и командованием Вооруженные силы Азербайджана нанесли тяжелые потери противнику и доказали свою непобедимость. Все эти победы достигнуты в рамках международного права, не причиняя какого-либо ущерба гражданским целям.

Братский азербайджанский народ имеет всяческое право отмечать освобождение своих территорий, оккупированных Арменией, как праздник. Турецкий народ всегда находился рядом с Вами в защите справедливой и правой позиции Вашей страны по выводу армян из Ваших земель. Я всегда верил, что если и в жесткой, и в мягкой силе Вы будете превосходить противоположную сторону, Вы победите. Победив оккупанта Армению, Вы сделали большой подарок и турецкой нации. Мы благодарим Вас за это.

С целью доведения до мировой общественности месседжей в связи с этим мы организуем в Международном центре Низами Гянджеви очень важные онлайн-дебаты и распространяем совместные заявления. Для координации нашей деятельности в центре мы ежедневно поддерживаем связь с сопредседателями и генеральным секретарем. В течение восьми лет я был свидетелем развития и признания на международном уровне Международного центра Низами Гянджеви. Все это стало возможным именно благодаря Вашей поддержке, а также самоотверженности наших сопредседателей.

Теперь пришло время восстановления правового статуса Нагорного Карабаха как части Азербайджана, тем самым укрепления Ваших побед. Это будет продолжением мудрой дипломатии, умело демонстрируемой Вами против последней военной агрессии Армении. Соглашение по всестороннему прекращению огня, достигнутое при посредничестве Российской Федерации, дает возможность Вашей стране наконец вернуть все Ваши земли.

Наши молитвы и мысли с Вами. Пусть Ваше мудрое руководство продолжит вести Азербайджан вперед к новым вершинам на пути свободы, справедливости и прогресса".