Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Молодежного форума ОИС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял находящуюся в стране делегацию во главе с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС) Тахой Айханом.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, приветствуя делегацию, министр с удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество между сторонами и важные инициативы, принятые до сегодняшнего дня этой структурой. Было отмечено, что визит руководства Молодежного форума ОИС в Азербайджан в то время, когда страна переживает славные страницы своей истории, является показателем поддержки. Было отмечено, что Азербайджан в свою очередь продолжит полную поддержку деятельности Молодежного форума ОИС.

Таха Айхан поприветствовал подписание заявления о прекращении военных действий. Отметив, что в ходе последних двусторонних встреч были обсуждены наблюдавшаяся в регионе напряженность и основывающаяся на международном праве справедливая позиция Азербайджана, он добавил, что работа по доведению правды об Азербайджане до международной общественности будет продолжена.

В ходе встречи была предоставлена ​​информация о деятельности, проводимой Евразийским региональным центром организации.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев)