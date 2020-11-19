Палата депутатов Италии приняла резолюцию с призывом о соблюдении обязательств трехстороннего заявления по Карабаху

БАКУ /Trend/ - Постоянная комиссия по внешним связям Палаты депутатов Италии 18 ноября 2020 года приняла резолюцию, призывающую к соблюдению обязательств, вытекающих из заявления, подписанного Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, сообщает в четверг Trend.

В документе предоставлена информация об истории и правовых рамках конфликта, подчеркивается, что в результате военных операций в 1991-1994 гг. погибли 30 тысяч человек, сотни тысяч людей стали вынужденными переселенцами, что с 1993 года Нагорный Карабах и другие семь районов Азербайджана перешли под контроль Армении, и что в четырех резолюциях СБ ООН выражена позиция по конфликту.

Сообщается, что 27 сентября 2020 года между Арменией и Азербайджаном начались столкновения, и, несмотря на три гуманитарных режима прекращения огня, погибло минимум 5000 человек, был нанесен крупный ущерб инфраструктуре, населенным пунктам и историческим памятникам.

В резолюции подчеркивается, что 9 ноября 2020 года Президент Азербайджана, Президент России и премьер-министр Армении подписали заявление о немедленном прекращении огня, возвращении Азербайджану оккупированных Арменией территорий и развертыванию на новой линии соприкосновения российских миротворческих сил, и в этом контексте делается призыв итальянского правительства к сторонам соблюдать режим прекращения огня и другие обязательства, исходящие из заявления 9 ноября.