Минкультуры Азербайджана призвало деятелей культуры Франции быть честными и беспристрастными

БАКУ /Trend/ - Группа известных французских деятелей культуры (режиссеры, писатели, актеры, музыканты, журналисты, певцы) подписала обращение в поддержку армянского сепаратизма в Карабахе, основанное на лжи и клевете. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство культуры Азербайджана, в обращении демонстрируется солидарность с армянами, озабоченность в связи с их судьбой в Карабахе - повторение так называемого "геноцида 1915 года", поддержка армянского сепаратизма и озабоченность так называемыми "коварными планами" Азербайджана.

Министерство культуры Азербайджана напомнило, что Армения, не выполняющая на протяжении почти 30 лет резолюции Совета Безопасности ООН №№ 822, 853, 874, 884, незаконно держала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих районов.

"В результате агрессорской политики Армении во время длительной оккупации недвижимые исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанскому народу, на этих территориях были уничтожены и присвоены, подверглись вандализму, использовались в форме, не соответствующей их историческому и культурному назначению. Наряду с жилыми домами, объектами образования и промышленности, на оккупированных территориях также стали жертвами этого вандализма учреждения культуры, в том числе 927 библиотек с 4,6 млн. книжным фондом, 808 дворцов культуры, клубов и домов культуры, 85 музыкальных и художественных школ, более 100 тысяч экспонатов собранных в 22 музеях, 4 художественные галереи, 4 театральных и 2 концертных учреждения, 8 парков культуры и отдыха, свыше 2000 исторических и культурных памятников. Такое варварское обращение с культурным наследием, в частности с уникальными памятниками особой важности, следует рассматривать как угрозу всемирному наследию.

Тот факт, что под этим обращением, которое было представлено мировой общественности без аргументирования соответствующими свидетельствами и фактами, без проведения научных исследований, подписались влиятельные деятели культуры, став тем самым инструментом армянской пропаганды, вызывает сожаление. Такой непрофессиональный подход бросает тень на имидж и беспристрастность этих людей.

Доводим до вашего сведения, что существуют неопровержимые факты и свидетельства того, как Армения, несмотря на членство в Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта от 1954 года, Парижской Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности от 1970 года, уничтожала, фальсифицировала и разграбляла культурное наследие Азербайджана на некогда оккупированных территориях", - сказали в минкультуры.

Министерство также пригласило видных деятелей культуры и науки Франции на освобожденные от оккупации территории, чтобы они стали свидетелями культурного геноцида против Азербайджана и реально оценили нынешнее состояние наследия Азербайджана, которое было уничтожено и подверглось вандализму.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)