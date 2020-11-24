Президент Ильхам Алиев подарил Агдамской мечети привезенный из Мекки Коран

БАКУ /Trend/ - Сегодня я подарил Агдамской мечети Коран, привезенный мной из Мекки.

Как передает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 23 ноября перед мечетью в Агдаме.