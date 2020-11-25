Сегодня Кяльбаджарский район передается Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Кяльбаджарский район сегодня освобождается от армянской оккупации.

Как сообщает в среду Trend, согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном от 10 ноября, вооруженные силы Армении должны быть выведены из Кяльбаджарского района 25 ноября.

Кяльбаджар был оккупирован вооруженными силами Армении третьего апреля 1993 года.

В ходе ожесточенных боев, продолжавшихся более 10 суток, с 23 марта по 3 апреля 1993 года, 701-я воинская часть, вертолетчики и отряды добровольцев из Кяльбаджара, находясь в окружении и сражаясь с противником, превышавшим их по численности в 15 раз, смогли добиться эвакуации 60 тысяч жителей района, ценой жизни свыше 450 бойцов.

Хотя после оккупации Кяльбаджара Совет Безопасности ООН на своем 3205-м заседании принял резолюцию № 822, в которой призвал к немедленному выводу всех оккупационных сил из Кяльбаджара и других оккупированных районов Азербайджана, ни одно из обязательств, вытекающих из резолюции, не было выполнено.

Население Кяльбаджарского района проживает в качестве беженцев в 707 населенных пунктах 56 районов и городов Азербайджана. Около 13 тысяч частных домов, 37 852 гектара леса в Кяльбаджарском районе и в настоящее время находятся в разграбленном состоянии. Вопреки принципам ООН и ОБСЕ, в 1999 году началось заселение Кяльбаджарского района армянами.

По оценкам 1993 года, ущерб народному хозяйству Кяльбаджара составил 703 миллиарда 528 миллионов рублей. В результате оккупации из Кяльбаджара было изгнано 53 340 человек, погибло 50 мирных жителей, 20 человек попали в плен или пропали без вести.

По данным на 2020 год, население Кяльбаджара составляет 77 003 человека. Плотность населения составляет 39 человек (человек / 1 км²), городское население - 11 766 человек, сельское население - 65 237 человек.

Среди населения Кяльбаджара 38 396 мужчин и 38 607 женщин. Площадь района - 3054 квадратных километра. Количество инвалидов Карабахской войны из этого района составляет 75 человек, а число семей шехидов - 488. В настоящее время 66 985 жителей Кяльбаджара являются вынужденными переселенцами.

13,6 процентов от 77,003 тысяч населения Кяльбаджарского района временно поселились в городе Баку, 21,7 процента - в городе Гянджа, пять процентов - в Евлахском районе, 5,4 процентов - в Абшеронском районе, 9,1 процентов - в Бардинском районе, 12 процентов - в Геранбойском районе, 7,7 процентов - в Гейгельском районе, 5,4 процентов - в Тертерском районе и 20 процентов в 46 других городах и районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)