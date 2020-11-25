Освобождение от армянской оккупации Кельбаджара открывает новые возможности для экономики - депутат

БАКУ /Trend/ - Освобождение от оккупации без кровопролития такого важного и стратегически важного района, в том числе со сложным рельефом, как Кельбаджар, является большой исторической победой Азербайджана.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Гусейнов.

"После оккупации в 1993 году армяне незаконно заселили Кельбаджар. Они присвоили богатства Кельбаджара и думали, что останутся там навсегда. Однако безоговорочная победа азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Ильхамом Алиевым вынудила врага уйти из Кельбаджара", - сказал Гусейнов.

По его словам, наряду с тем, что Кельбаджар - важный район со стратегической точки зрения, он также богат природными ресурсами.

"Как известно, Кельбаджар - самый большой по площади район Азербайджана. Он богат как подземными, так и наземными ресурсами. На территории Кельбаджарского района имеются многочисленные месторождения промышленного значения, в том числе месторождения золота, меди, ртути, туфа, глины и другие. В Кельбаджаре находятся всемирно известные месторождения минеральных вод, такие как Юхары Истису, Ашагы Истису, Кешдек, Гарасу, Тутхун, Мозчай, Готурлусу, которые обладают большим лечебным и бальнеологическим действием. Что касается сельского хозяйства района, ключевую роль в нем до оккупации играло животноводство. Кельбаджар был также одним из крупнейших регионов выращивания табака. По статистике 80-х годов, ежегодно табак выращивался на 660 гектарах. В районе есть большие лесные массивы - площадью около 24 тысяч гектаров. Армянские оккупанты вырубили, разграбили и продали эти леса. Нескольких крупных рек Азербайджана берут начало в Кельбаджарском районе. Самая крупная из них - река Тертер, а также реки Базарчай, Хачынчай", - сказал Гусейнов.

Он подчеркнул, что Кельбаджар также имеет большой потенциал с точки зрения туризма. Обладающий чарующей природой, он известен во всем мире своим минеральным источником Истису и лечебным курортом "Истису".

"Благодаря завораживающей природе Кельбаджара открываются большие перспективы для развития здесь туризма. Можно с уверенностью сказать, что этот район страны внесет важный вклад в развитие экономики Азербайджана", - добавил Айдын Гусейнов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)