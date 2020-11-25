За все время военных действий Турция отвечала на политическое давление, оказываемое на Азербайджан - посол

БАКУ / Trend/ - За все время военных действий Турция отвечала на политическое давление, оказываемое на Азербайджан, потому что мы одна нация, два государства.

Об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, сообщает в среду Trend.

По словам посла, между Азербайджаном и Турцией существуют братские отношения, которых нет между другими народами мира: "Азербайджан тоже наша родина, и наши сердца наполняют одни и те же чувства. Боль Азербайджана - наша боль, его радость - наша радость. Сегодня жители Кяльбаджара возвращаются домой, на свои родные земли. Это результат большой победы Азербайджана. Турция всегда была рядом с Азербайджаном, и сегодня также рядом с ним со всеми своими возможностями".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)